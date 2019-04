Esprits criminels - Saison 08 Episode 18 - Meurtres préventifs

Plusieurs hommes sont tués à Chicago Sud, dans le quartier où a grandi Morgan. Les victimes sont retrouvées battues à mort, le pantalon et le caleçon baissés jusqu’aux chevilles, mais sans aucune trace d’agression sexuelle. Lorsque J.J. découvre la phrase "Regarde vers le ciel", inscrite sur l’une des scènes de crime, et que Morgan fait de même sur une autre scène, ce dernier comprend que les meurtres ont un rapport avec Carl Buford, l’homme qui a abusé de lui quand il était adolescent. Etant donné que Carl est en prison à perpétuité et que la phrase était celle qu’il disait à ses victimes pendant ses abus, l’équipe en déduit que le tueur est une ancienne victime du violeur. Morgan va rendre visite à James Barfield, l’une des dernières victimes de Buford, avant qu’il ne soit arrêté.