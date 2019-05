Sean, le frère d’Hotchner, est mêlé à une histoire de mort par overdose. Aaron soupçonne, très vite, une affaire de meurtres en série liée à de l’extasie frelatée. L’équipe mène l’enquête à New York. C’est l’occasion pour Sean et Aaron de faire le point sur leur relation et de repartir sur de nouvelles bases.