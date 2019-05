Esprits criminels - Saison 08 Episode 24 - Le réplicateur

Après avoir été droguée par "Le réplicateur", Erin Strauss meurt dans les bras d’Hotchner. Rossi est effondré et se charge des formalités concernant le corps d’Erin, tandis que le reste de l’équipe se lance à la poursuite du tueur. Malgré la panne du système informatique de Garcia, l'unité parvient quand même à regrouper des informations et en déduit que "Le réplicateur" vit sûrement dans la région de New York. L’autopsie d’Erin apporte un nouvel élément à l’enquête. En effet, le légiste découvre le chiffre huit tailladé sur son poignet. Hotchner finit par comprendre qu’Erin soupçonnait un agent gouvernemental et qu’elle l’a piégé en ajoutant une fausse information dans un des rapports d’Hotchner.