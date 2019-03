Esprits criminels - Saison 10 Episode 10 - Amelia Porter

L’équipe doit intervenir à Salt Lake City, dans l’Utah, suite aux meurtres d’un couple et d’un agent de sécurité, vraisemblablement victimes du même tueur. En se rendant sur les lieux de l'assassinat du vigile, Rossi et Morgan comprennent que le tueur est peut-être accompagné d’un complice ou tout du moins d’un otage. En trouvant des trous creusés dans le jardin du couple, l’équipe s’intéresse aux anciens propriétaires de la maison et découvrent qu’elle a appartenu à une certaine Amelia Porter. Celle-ci et son jeune amant, Benton Farland, avaient assassiné la sœur de ce dernier. Elle est parvenue à fuir, mais Benton a été condamné à douze ans de prison.