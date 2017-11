Esprits criminels - Saison 10 Episode 11 - Cryophilie

Le corps congelé d’une femme est retrouvé dans le lac Mead. L’équipe se rend donc au Nevada pour déterminer s’il s’agit de l’œuvre d’un tueur en série. Après avoir compris que le meurtrier avait fait exprès d’abandonner le corps de ce côté du lac, l’équipe découvre qu’en réalité, il opère en Arizona et non pas au Nevada. Garcia réussit à identifier la victime. L'autopsie ainsi que l’enquête démontrent qu’il s’agit d’une femme ayant été embrigadée dans une secte. Lorsque le corps d’une deuxième victime refait surface, Garcia réussit à remonter la piste de la secte et l’équipe arrive sur place pour interroger le leader.