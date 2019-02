Esprits criminels - Saison 10 Episode 13 - La dernière enquête de Gideon

L’équipe est amenée à enquêter sur la mort de Gideon. Tout au long de l’enquête, Rossi se remémore ses débuts avec lui. Très vite, Rossi pense que Gideon a été assassiné par un tueur qui avait commis trois meurtres et un enlèvement en 1978, sur lequel les deux hommes enquêtaient à l’époque. Ses soupçons sont confirmés lorsque une femme est retrouvée morte dans la même ville et qu’il s’agit de la victime qui avait été kidnappée à l’époque. L’équipe comprend que Gideon enquêtait à nouveau sur cette affaire et ils décident de retourner sur ses pas...