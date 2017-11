Esprits criminels - Saison 10 Episode 14 - Un héros ordinaire

L’unité d’élite est envoyée dans l’Indiana suite à l’explosion d’une bombe dans un café. Aucune revendication n’a été faite, mais la police locale pense qu’il y a un lien avec l'explosion qui a eu lieu dans un lycée, la semaine précédente. N’ayant aucun élément pour déterminer s’il s’agit ou non d’un acte terroriste, les profileurs entreprennent d’interroger les témoins survivants, dont un en particulier, Allen Archer, qui est retourné dans la café après la détonation pour sauver une femme enceinte. Le nouveau héros de la ville semble avoir du mal à accepter sa soudaine notoriété et se retrouve pris pour cible par le poseur de bombes. En effet, ce dernier n’accepte pas qu’Archer lui vole la vedette et piège sa voiture en guise de représailles.