Esprits criminels - Saison 10 Episode 16 - Sous les verrous

L’unité d’élite se rend au Texas pour enquêter sur les meurtres de deux gardiens dans une prison fédérale, gérée par une entreprise privée. Le premier a été tué lors d’une émeute et le second a été retrouvé dans un local, mais ils ont tous les deux été poignardés dans le cou et on leur a enfoncé une chaussette enroulée dans la bouche. Les premiers soupçons de l’équipe pèsent sur les détenus qui, dans la grande majorité, purgent des peines pour crimes violents. Mais dès le début de l’enquête, les profileurs se demandent si un gardien ne serait pas impliqué. Un troisième meurtre se produit rapidement. Cette fois, il s'agit d'un détenu au statut privilégié car il donnait régulièrement des informations aux gardiens. En étudiant les dossiers des prisonniers et en les interrogeant, les enquêteurs découvrent que l'un d'entre eux, Devon White, manque à l’appel et bien qu’il ait censé avoir été transféré, il semble surtout avoir disparu du jour au lendemain.