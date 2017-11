Esprits criminels - Saison 10 Episode 5 - Prisonniers

Près de San Diego, Joshua Parker, un jeune garçon âgé d’une dizaine d’années, est retrouvé malnutri et affaibli, au milieu d’une vente de citrouilles, le jour d’Halloween. Il avait disparu depuis un an. L’unité d’élite se rend sur place pour arrêter le responsable qui aurait déjà frappé de la même façon dans le passé. Un an plus tôt, le jeune Tommy Wilcox avait été retrouvé dans le même secteur après avoir été enlevé à Halloween, l’année précédente. Il s’avère que les garçons ont été séquestrés un an dans une boîte, ce qui explique leur état. L’enquête s’oriente, d’abord, vers l’homme arrêté pour l’enlèvement de Tommy Wilcox, Rodney Tanner, un pédophile s’étant rendu volontairement aux autorités. Alors qu’elle redoutait d'avoir affaire à un complice de Tanner ou à un imitateur, l’équipe comprend vite qu’il n’est pas du tout mêlé à ces enlèvements.