Esprits criminels - Saison 11 Episode 06 - La ville des exclus  

Lors d’une ronde de nuit, le shérif d’une petite communauté de Floride croise un des habitants, Kyle Lincoln, couvert de sang. Le shérif découvre que la femme de ce dernier, Paige, a été sauvagement assassinée dans leur salle de bains. L’unité d’élite est dépêchée sur place pour enquêter. La communauté en question, Glenport Village, ne regroupe que des délinquants sexuels non violents et Tara Lewis a participé au processus de sélection des futurs résidents. Rossi se rend chez le médecin légiste qui lui apprend que la victime a été tuée de plusieurs coups de couteau d’une rare violence et que le costume de pom-pom girl qu’elle portait ne présente aucune marque de coups, ce qui laisserait penser que le tueur l’avait déguisée après l’avoir tuée. Morgan et Reid apprennent que le mari de Paige nourrit bien un fantasme pour les femmes habillées en pom-pom girl, mais il leur certifie qu’il n’a pas tué son épouse. Pour le prouver, il leur parle de la puce de localisation que le révérend Santos, le responsable de la communauté, a implanté à chacun des résidents pour contrôler leurs faits et gestes. Le révérend avoue aux enquêteurs et au shérif qu’il a effectivement mis cette mesure en place pour compenser le fait que le shérif ne puisse pas être partout. En se penchant sur les allées et venues des résidents, les profileurs découvrent que l’un d’entre eux, Randy Nelson, a rendu visite à Paige le jour du meurtre...