Alors que Hotch et J.J. s’apprêtent à conduire Jack et Henry à l’école, une unité d’intervention tactique fait irruption dans l’appartement de Hotch et arrête ce dernier. J.J. rejoint tout de suite le reste de l’équipe. S'agit-il d’un simple canular ou les charges retenues contre Hotch sont-elles réelles ?