Esprits criminels - Saison 11 Episode 3 - Le fiancé imaginaire

Deux futures mariées sont retrouvées mortes dans la ville de Savannah, à trois mois d’intervalle, et une troisième vient de disparaître. L’équipe se rend sur place pour traquer le tueur en série responsable de ces meurtres et essayer de trouver la troisième victime avant qu’il ne la tue. Mais ils arrivent trop tard et le troisième corps est découvert le lendemain. Après avoir pensé qu’ils avaient affaire à un homme, ils comprennent qu’il s’agit d’une femme, qui souffre certainement de troubles psychiques.