Esprits criminels - Saison 12 Episode 21 - Enfin libre

La situation de Reid est de plus en plus délicate et l’équipe craint vraiment pour sa vie lorsqu’elle apprend que Calvin Shaw ainsi que six autres détenus viennent de sortir de l’infirmerie. Lorsque Reid explique à Prentiss que Lindsey Vaughn a enlevé sa mère, elle ne le croit pas tout de suite. Mais quand elle découvre que l’infirmière personnelle de Diana ne donne aucun signe de vie, elle comprend que Reid dit la vérité. Commence alors une course contre la montre pour retrouver Diana. L’équipe découvre que Lindsey loue un appartement dans le même couloir que Reid. J.J. et Walker y découvrent le corps de l’infirmière.