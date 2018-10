Esprits criminels - Saison 13 Episode 19 - Le dernier recours

L’unité d’élite doit intervenir suite à une prise d’otages dans les bureaux du conseil américain de défense juridique. Malheureusement, l’affaire a une dimension personnelle car Kristy, la femme de Matt Simmons, travaille au sein de cet organisme. De ce fait, Prentiss explique à Matt qu’il doit rester sur la touche, mais ce dernier la convainc de le laisser les aider à établir le profil des preneurs d’otages, ce qui lui éviterait d’aller sur le terrain. Dans un premier temps, les trois preneurs d’otages maintiennent le silence radio afin de prouver aux autorités qu'ils mènent la danse. Ils ont bloqué les ascenseurs de l’immeuble et posé des explosifs sur toutes les portes d’accès à l’étage où ils se trouvent et l’unité d’intervention ne peut donc rien faire. Josh Martin, le leader du groupe, choisit enfin une des avocates du groupe pour l’aider à parlementer et lorsque celle-ci refuse, il l’abat froidement.