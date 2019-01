Esprits criminels - Saison 14 Episode 1 - Les croyants de Ben

L’équipe retourne en urgence au bureau du FBI mais sur la route, personne n’arrive à joindre Reid et Garcia. Arrivée sur place, elle comprend rapidement que Merva s’est échappé grâce à l’aide de l’agent Meadows et que la secte a enlevé Reid, Garcia, et Theo. L’équipe commence à profiler Merva et Meadows. Prentiss finit par se rappeler qu’elles les a déjà vus lors d’une enquête dix ans plus tôt. Ils étaient les disciples de Benjammin Cyrus, le gourou d’une secte, mort à l'époque pendant l’assaut de leur campement. Reid réussit à faire diversion et il permet à Garcia de s’échapper. De retour au bureau, elle indique la position de l’entrepôt où ils étaient, mais arrivés sur place, il n’y a plus personne et on ignore dans quelle direction ils sont partis.