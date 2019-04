Esprits criminels - Saison 14 Episode 10 - La chair et le sang

L’unité d’élite se rend à Rockville, dans le Maryland, où deux corps d’hommes ont été découverts. Les deux victimes, Shaun Tate et Anthony Nakamura, ont été violemment frappées. Il n’y a qu’un seul point commun entre eux : ils étaient avocats et avaient fait partie de la même promotion à l’université. Le médecin légiste apprend à Lewis et Rossi que le tueur s’est servi d’un ciseau à bois pour ouvrir le sternum de ses victimes. En étudiant la scène de crime, Alvez et Simmons en viennent à la conclusion que le tueur n’en est pas à son coup d’essai. Garcia retrouve des images de vidéosurveillance montrant Nakamura se faisant accoster par une jeune femme sur le parking de son cabinet le soir de sa disparition.