Esprits criminels - Saison 14 Episode 14 - Chasseurs de fantômes

L’unité d’élite se rend à Lewiston, dans le Maine, pour enquêter sur la mort de deux femmes, Linda Stahl et Kim Reynolds. Elles ont toutes les deux été tuées à leur domicile de 22 coups de couteau à l’abdomen. Le tueur semble s’être introduit chez elles sans effraction. Le temps que l’équipe arrive sur place, Garcia leur apprend les meurtres de Carly et Brad Davis. Une nouvelle fois, le tueur s’est introduit dans la maison et il s’est débarrassé de Brad avant s’en prendre à Carly. Tous les deux ont reçu 22 coups de couteau à l’abdomen, mais dans le cas de Brad, c’est après avoir été tué. En interrogeant Jeff, le mari de Kim Reynolds, Alvez et Prentiss découvrent que le couple avait entendu des bruits chez eux quelques temps auparavant et Kim était persuadée qu'une personne se trouvait chez eux. Les enquêteurs en déduisent que le tueur s’introduit chez ses victimes à plusieurs reprises afin de les observer avant de frapper. Lewis et J.J. se rendent chez les Davis afin d’étudier la scène de crime, mais en arrivant sur place, elles croisent Courtney Mably, une jeune femme férue d’histoire locale et passionnée par les maisons hantées. D’après elle, celle des Davis serait hantée par l’esprit d’un homme ayant tué sa femme soixante ans auparavant.