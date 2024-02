Etudiante le jour, escort la nuit

Suspense • Fiction étrangère

Trina, excellente étudiante, est témoin de l'accident mortel de Jade, dont elle fut la tutrice, dans le parking de l'université. Trina est convaincue qu'il ne s'agit pas d'un accident, mais bel et bien d'un acte délibéré car elle a vu le véhicule foncer vers Jade. Pour Trina, Jade a été piégée dans le parking. Trina apprend qu'elle ne va plus avoir de bourse pour financer ses deux dernières années d'études. La jeune femme donne déjà des cours particuliers et travaille pour le syndicat étudiant. Elle ne voit donc pas comment faire pour financer ses études si ce n'est trouver éventuellement un troisième travail ou avoir recours à un prêt. Parallèlement, Trina imagine une application de rencontres novatrice. Convaincu du potentiel de l'application, son ami Zach lui propose de la mettre en ligne pour gagner de l'argent. Trina et Zach deviennent donc partenaires.