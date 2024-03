Drame • Thriller

Ellie est la seule survivante d’une série de meurtres qui endeuilla l’équipe de cheerleaders de son lycée. Elle revient pourtant y enseigner la littérature dix ans plus tard. Malgré les réticences de sa mère, elle décide de prendre en plus le poste de coach de l’équipe de cheerleaders. Malheureusement, dès son retour, les attaques recommencent et replongent le lycée dans la peur. Ellie se met alors en quête du tueur avant que celui-ci ne sévisse à nouveau.