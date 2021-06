Euro 2020/ Zinchenko « Je connais beaucoup de joueurs Anglais »

Héros du huitième de finale, Oleksandr Zintchenko sait que le match contre l’Angleterre sera compliqué. Le défenseur évolue en Premier league depuis 2017 et connaît bien ses futurs adversaires.

Auteur d’un but magnifique et d’une passe décisive tout aussi impressionnante, Oleksandr Zinchenko a été l’homme de la qualification ukrainienne contre la Suède. Mais le joueur de Manchester City a bien conscience que la suite du parcours s’annonce délicate face à des adversaires qu’il connaît très bien.

« Leur banc coûte probablement trois équipes ukrainiennes »

Arrière gauche des Champions d’Angleterre, Oleksandr Zinchenko a été à son avantage lors du huitième de finale contre la Suède. Défensivement et offensivement, le joueur a livré une grande performance. Mais le défenseur ukrainien sait combien la défense britannique peut poser des problèmes à ses adversaires.

« Je dirais que j'ai regardé à peu près tous les matches de l'Angleterre, sauf celui face à l'Allemagne (2-0) car nous préparions notre match. La première chose que j'ai remarquée, c'est que je connais personnellement beaucoup de ces joueurs, parce que je les vois en Premier League. C'est vraiment difficile de marquer contre l'Angleterre, ils sont très bien organisés. Leur banc de remplaçants coûte probablement trois équipes ukrainiennes. Nous devons nous fixer des objectifs élevés et je suis sûr que le staff trouvera une stratégie. »

Retrouvailles entre anciens de City

Jusqu’à présent, l’Ukraine est parvenue à inscrire six dans la compétition, notamment grâce à son duo Yarmolenko -Yaremchuk, auteur chacun de deux buts. Seul problème, la défense ukrainienne a aussi concédé six buts, et elle n’est pas parvenue à garder ses cages inviolées à la moindre rencontre de l’Euro depuis le début de la compétition.

Alors que l’Angleterre n’a toujours pris le moindre but, le défi proposé aux Ukrainiens semble compliqué. Comme Zinchenko l’a précisé dans son interview d’après-match, il connaît bien les joueurs de la sélection anglaise pour les voir en Premier League. Notamment un certain Raheem Sterling, son partenaire de club et meilleur buteur anglais à l’Euro avec trois buts. Sans oublier Stones, Walker et Foden avec qui il évolue aussi à City. Le latéral gauche est donc bien placé pour connaître leurs forces. Mais aussi pour leur faiblesses.