1/8 de finale / Ronaldo « Fier de notre parcours »

Après l’élimination des Champions d’Europe en titre, leur capitaine Cristiano Ronaldo s’est exprimé sur les réseaux sociaux. Son message est un mélange de fairplay, de fierté et de déception.

La saison mitigée de Cristiano Ronaldo à la Juventus n’a pas pu être sauvée par le parcours du Portugal à l’Euro 2020. Les champions d’Europe en titre sont tombés face à la Belgique qu’ils ont pourtant dominée. Le capitaine de la Seleçao s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour s’adresser à ses supporters.

« Félicitations à la Belgique »

«Nous n'avons pas obtenu le résultat que nous voulions et nous quittons la compétition plus tôt que prévu mais nous sommes fiers de notre parcours, nous avons tout fait pour conserver le titre de champions d'Europe et ce groupe a prouvé qu'il pouvait encore donner beaucoup de joies aux Portugais. Félicitations à la Belgique et bonne chance à toutes les sélections qui restent en lice. En ce qui nous concerne, nous reviendrons plus forts. »

Malgré une forte domination, le Portugal s’est incliné sur le plus petit des scores. Le but belge vient de la seule frappe cadrée pour les Diables Rouges, alors que Cristiano Ronaldo et ses partenaires sont tombés sur un Thibault Courtois en grande forme, aidé également par son montant en seconde période.

« Le ballon n’a pas voulu rentrer »

Une autre déclaration de Cristiano Ronaldo a également été très reprise. Celle qu’il a adressée au gardien de but de belge, quelques secondes seulement après le coup de sifflet final. Alors que le quintuple Ballon d’Or s’approche de Thibault Courtois pour le féliciter, il lui a tenu ses propos, captés par les caméras : « Le ballon n’a pas voulu rentrer aujourd’hui ! » avant de poursuivre sur une note très fairplay « Bonne chance mec ! »

Au cours des 90 minutes, le Portugal a frappé 24 fois au but adverse pour six tirs belges avec une possession du ballon à leur avantage (56%). Malgré ces chiffres, les Champions d’Europe 2016 ne pourront conserver leur titre. Les Diables Rouges poursuivent leur aventure, à la recherche d’un deuxième titre à leur palmarès, après leur médaille d’or obtenue il y a plus d’un siècle aux Jeux Olympiques de 1920.