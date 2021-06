1/8e : Angleterre – Allemagne : Compos, Stats, ce qu’il faut savoir

Voici ce qu'il faut savoir sur le 8e de finale entre l'Angleterre et l'Allemagne qui se joue mardi 29 juin, à Wembley (18h00).

L’avant-dernier huitième de finale oppose deux candidats déclarés à la victoire finale, mais également deux rivaux historiques. Un grand spectacle est attendu du côté de Wembley pour ce choc.

Angleterre – Allemagne

Stade : Wembley (Londres)

Arbitre : Danny Makkelie (Pays-Bas)

Compositions

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire - Trippier, Rice, Phillips, Shaw - Saka, Sterling, Kane

Suspendu en cas d'avertissement : Foden

Sélectionneur : Gareth Southgate

Allemagne : Neuer - Ginter, Hummels, Rüdiger - Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens - Havertz, Müller, Werner

Suspendu en cas d'avertissement : Ginter, Gündoğan, Havertz, Kimmich, Sané

Sélectionneur : Joachim Low

Les chiffres à savoir :

0

L'Angleterre n'a toujours pas encaissé le moindre but lors de la compétition.

1

Lors de ses trois matches de poule, l'Allemagne a systématiquement concédé le premier but de la rencontre.

5

En trois matches, la sélection britannique a effectué cinq tirs cadrés. Elle a marqué deux buts par l'intermédiaire de Raheem Sterling.

13

En moyenne, la sélection allemande frappe 13 fois par rencontre depuis le début de l'Euro (39 frappes). Elle a marqué sur la moitié de ses tirs cadrés (7 buts pour 13 tentatives cadrées).

11

Cela fait onze ans que les deux nations ne sont pas affrontées en match officiel. C'était lors de la Coupe du monde 2010. La Mannschaft s'était imposée 4-1. Depuis il y a eu quatre matches amicaux entre les deux équipes avec deux succès allemands (0-1 en 2013, et 1-0 en 2017) contre une victoire anglaise (2-3 en 2016) et un match nul (0-0 en 2017)

Déclarations

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre :

Nous avons franchi ces étapes au cours des trois-quatre dernières années et je pense que cela est notre état d'esprit, que tout ce qui s'est passé avant n'a pas d'importance. Nous avons vu qu'il était possible d’écrire l'histoire, je pense que les joueurs aiment ce défi et nous devrions le voir comme un défi plutôt que d'en avoir peur. Je pense que c'est cette intrépidité que nous avons en tant qu'équipe et à l'opportunité qui s’offre à nous. Je pense que c'est comme ça que les joueurs voient le match contre l'Allemagne.

Phil Foden, Angleterre, attaquant

J'espère que nous pourrons exprimer notre football face à l'Allemagne. Avec les attaquants que nous avons, nous pouvons vraiment leur faire mal, alors j'espère que nous serons à la hauteur. Nous sommes aussi bons que n'importe qui dans un bon jour.

Joachim Löw, sélectionneur de l'Allemagne

Désormais, c'est tout ou rien. Nous avons été irréguliers mais nous savons que nous pouvons être forts si nous parvenons à bien faire certaines choses sur le terrain. C'est nous ne le faisons pas, ce sera difficile pour nous. Ce sera un match complètement différent face à l'Angleterre et nous devons en tirer profit. L'Angleterre joue à domicile et devra attaquer. Ce sera plus ouvert que face à la Hongrie, mais nous devrons absolument être sur nos gardes.

Thomas Müller, Allemagne, attaquant

L'aspect décisif sera de ne pas prendre de but. Nous n'avons pas assez réussi à garder notre cage inviolée assez souvent récemment. Nous ne pouvons réussir que si nous fonctionnons comme une unité. Nous n'avons pas d'individus qui surpassent tout le monde dans le monde du football. Mais nous avons beaucoup de joueurs qui comprennent qu'ils peuvent apporter une contribution importante au collectif.