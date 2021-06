1/8e : Angleterre – Allemagne : opposition de styles

Parmi les huitièmes de finale, il est compliqué de faire un match entre deux adversaires au style plus opposé. Lors du premier tour, Anglais et Allemands ont joué complètement différemment.

Sur le papier, c’est sans doute une affiche qui promet. Deux rivaux historiques, deux favoris, des joueurs évoluant dans les plus grands clubs européens… Tout est réuni pour un grand spectacle. Mais depuis le début de la compétition, l’Angleterre cherche l’efficacité alors que l’Allemagne joue régulièrement son va-tout.

Angleterre, une défense impeccable

Sur les trois matches joués par les Anglais, il y a une constance que l’on retrouve systématiquement. La défense prend le pas sur les attaques adverses. En trois rencontres, les cages de Jordan Pickford sont restées inviolées. Mieux, à chaque match, la défense britannique n'a concédé qu'une seule frappe cadrée. C’est dire à quel point Stones, Mings et leurs partenaires posent des problèmes aux attaquants adverses.

Mais les joueurs offensifs anglais ont aussi des difficultés. Lors du premier tour ils n’ont marqué que deux buts. Et par « ils » il faut dire Raheem Sterling, le seul attaquant à avoir trouvé le chemin des filets. Par ailleurs, non seulement l’Angleterre ne marque pas beaucoup, elle ne frappe pas énormément non plus : 22 tirs (sept en moyenne par match) dont cinq cadrés. La formation de Southgate est devenue adepte du strict minimum.

L’Allemagne aime courir après le score

Une statistique caractérise les trois premiers matches de l’Allemagne. A chaque fois, Neuer et ses partenaires ont concédé l’ouverture du score. Bizarrement, ce fut pour trois résultats différents. S’ils ont perdu contre les Bleus, ils ont su inverser la tendance face au Portugal pour l'emporter, mais ils n’ont pu faire mieux que partager les points avec la Hongrie.

Et à chaque fois, le but est intervenu avant la 20ème minute. Heureusement pour Joachim Löw, sa formation sait réagir. Ils ont marqué six buts lors du premier tour, et se sont procurés beaucoup d’occasions. En moyenne, la Mannschaft frappe 13 fois au but par match. Sans oublier que la possession du ballon lui est aussi favorable (60% de possession de balle en moyenne). Aux antipodes de ce que propose les Three Lions en somme.