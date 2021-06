1/8e : France – Suisse / Karim Benzema « Merci pour votre soutien »

Le lendemain de l’élimination de l’équipe de France à l’Euro 2020, Karim Benzema s’est lui aussi exprimé sur les réseaux sociaux. Un message de remerciement et un clin d’œil à Kylian Mbappé.

Il est incontestablement l’un des Français qui a le mieux réussi son Euro. S’il a dû attendre le troisième match pour le voir ouvrir son compteur but, Karim Benzema a fini la compétition avec quatre buts, qui font de lui l’actuel deuxième meilleur buteur de l’Euro 2020.

Mais cela n’a pas suffi pour que les Bleus poursuivent l’aventure. Sur les réseaux sociaux, l'attaquant de Real Madrid s'est montré reconnaissant envers les supporters de l'équipe de France.

« Déçu à l’issue du match »

« Triste et déçu suite à l’issue du match d’hier. La déception est immense, j’aurais aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de l’Euro. Merci pour la force que vous m’avez donnée quotidiennement. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort. »

Sur Twitter, le joueur madrilène a publié une photo de lui tenant Kylian Mbappé dans ses bras, clin d'œil en forme de soutien à l'attaquant du PSG qui a manqué son pénalty lors de la séance de tirs aux buts.

Un goût d’inachevé

Comme l’intégralité de l’équipe de France, Karim Benzema est passé au travers de sa première période contre la Suisse. Au retour des vestiaires, comme tous ses coéquipiers, il s’est montré plus à l’aise dans le nouveau système de jeu concocté par Didier Deschamps à la pause. La preuve est le doublé qu’a inscrit l’attaquant du Real Madrid en combinant à merveille avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann.

S’il est dommage que les Bleus qui se trouvaient de mieux en mieux au fur et à mesure de la compétition ne poursuivent pas l’aventure, pour Karim Benzema, il y a forcément une histoire qui se termine trop tôt à l’Euro. Auteur de quatre réalisations, le tricolore semblait bien parti pour enchaîner les buts. Et surtout, en cas de succès, les Bleus auraient retrouvé l’Espagne en quarts de finale, et des adversaires bien connus de l’avant-centre du Real Madrid. Une aventure qui ne connaitra pas la fin attendue, malgré tous les éléments réunis pour une histoire qui aurait pu se terminer en apothéose.