1/8e : Suède – Ukraine : Compos, Stats ce qu’il faut savoir

Voici ce qu'il faut savoir sur le 8e de finale entre la Suède et l’Ukraine qui se joue mardi 29 juin, à Glasgow (21h00).

Le match promet un beau spectacle entre deux équipes qui ont montré de belles choses lors du premier tour. Une affiche indécise certes, mais alléchante.

Suède – Ukraine

Stade : Hampden Park (Glasgow)

Arbitre : Daniele Orsato (Italie)

Compositions :

Suède : Olsen - Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson - S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg - Isak, Kulusevski

Suspendus au prochain avertissement : Danielson, Lustig, Olsson

Sélectionneur : Jane Andersson

Ukraine : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Kryvtsov, Matviyenko - Sydorchuk, Stepanenko, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Shaparenko

Forfait : Popov (mollet)

Incertain: Zubkov (mollet)

Suspendus au prochain avertissement : Sydorchuk, Shaparenko

Sélectionneur : Andreï Shevshenko





Les chiffres à savoir sur la rencontre

8

Les Suédois restent sur 8 rencontres sans défaite. Lors de cette période ils ont gagné à 7 reprises pour un nul face à l’Espagne lors de leur premier match de l’Euro 2020.

3

C’est le nombre de buts encaissés par les Scandinaves lors de leurs huit derniers matches. Deux d’entres eux l’ont été par la Pologne lors de leur dernier match de poule.

2

Avec le Danemark, l’Ukraine est la seule nation qui a perdu deux fois en phase de poule et qui est parvenue à se hisser en huitième de finale. Les coéquipiers de Yarmolenko ont terminé quatrième (et dernier) meilleur troisième.

2

Yarmolenko et Yaremchuk ont été les uniques buteurs ukrainiens lors du premier tour. Chacun a marqué deux buts… et ils ont aussi délivré une passe décisive l’un pour l’autre.

Déclarations :

Janne Andersson, Suède, sélectionneur

J'ai rassemblé les joueurs et leur ai dit que je n'aimerais être nulle part ailleurs dans le monde que dans cette pièce, à ce moment, avec eux. L'Ukraine est une bonne équipe, ils savent transiter entre défense et attaque. Ils paraissaient épuisés face à l'Autriche mais comme nous, ils ont eu du repos, même plus que nous.

Andreï Shevchenko, Ukraine, sélectionneur

La Suède est une équipe très organisée et je la respecte énormément. Ils ont un certain style de jeu et ils ne le quittent pas. Ce qu'ils font, ils le font très bien, surtout leurs passes vers l'avant. Ils possèdent deux grands attaquants et sont très solides physiquement, perdant jamais les un contre un.