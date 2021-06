8e : Belgique - Portugal (1-0) / Les Diables sortent Ronaldo et les tenants

EURO 2020 - Le tenant du titre est à terre : Malgré une domination d'ensemble, le Portugal a été éliminé en 8e de finale par la Belgique (1-0), dimanche soir, à Séville.

Belgique - Portugal : 1-0

42e : 1-0 (Thorgan Hazard)

Ce qu'il faut retenir

La Belgique affrontera l'Italie en quart de finale le vendredi 2 juillet à 21h00 à Munich.

La Belgique a perdu Kevin de Bruyne (cheville gauche) et Eden Hazard (cuisse droite) sur blessure.

Sacré en France en 2016, le Portugal, tenant du titre, est sorti en 8e de finale.

Muet lors de la rencontre, Cristiano Ronaldo restera à 5 buts lors de cet Euro. Il en est toujours le meilleur buteur.

Ils ont dit

Fernando Santos, sélectionneur du Portugal

"Maintenant il faut lever la tête. Il y a beaucoup de choses à gagner à l'avenir. En 2018, on était aussi très déçus d'avant été sortis avant les quarts au Mondial et on a gagné la Ligue des nations. Maintenant il faut aller de l'avant et gagner le Mondial."

Les chiffres à savoir

23 - C'est le nombre de tirs tentés par le Portugal lors de ce 8e de finale.