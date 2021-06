8e : Croatie - Espagne / Luis Enrique : "On se connaît par cœur"

EURO 2020 - Voici les déclarations d'avant-match avant le 8e de finale entre la Croatie et l'Espagne, qui se joue lundi 28 juin à Copenhague (18h00).

Sur le 8e face à la Croatie

Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne

"C'est une équipe qu'on connaît bien. Elle a gardé le même bloc-équipe, elle a toujours le même sélectionneur. On se connaît par cœur."

"Le scénario du match aura un impact sur l'attitude de la Croatie. On va voir si elle presse haut ou si elle se replie sur elle-même."

"On aurait préféré jouer tous nos matches à Séville, à la Cartuja. Mais les sportifs professionnels doivent s'adapter à toutes les situations. On est à Copenhague avec l'intention de faire un bon match et d'aller en quarts de finale."

Sur l'état de ses troupes et sa confiance

Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne

"Notre équipe a la même attitude depuis le match face à la Suède. Les buts marqués face à la Slovaquie n'ont rien changé. Mais ce résultat a fait du bien à l'équipe. Cela donne de la confiance."

"On a mérité d'être premiers de notre groupe. Quant à la motivation et le moral, ils sont au beau fixe."