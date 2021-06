8e : Galles - Danemark (0-4) / Hjulmand : "On avait besoin d'amour"

EURO 2020 - Heureux de la qualification en quarts de finale, Kasper Hjulmand, le sélectionneur du Danemark, a promis que son équipe donnerait tout dans cette compétition.

Sur la victoire face au pays de Galles et le qualification en quarts

"Quand Christian s'est effondré, tout a changé selon moi. On s'est retrouvé dans une situation totalement différente. Je suis très reconnaissant de tout le soutien qu'on a reçu car c'est ce dont on avait besoin après cet incident. On avait besoin d'amour et ça nous a donné des ailes."

"On croit en nos qualités, en l'équipe, mais il ne faut pas penser à la victoire finale, on aura déjà un match très difficile samedi prochain en quarts de finale. Je ne peux pas promettre qu'on va gagner l'Euro, la seule promesse que je peux faire, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout."

Sur Dolberg, auteur d'un doublé

"Il fallait que ça se termine comme ça, avec un but sur son ancien terrain. J'avais un bon pressentiment à son sujet, et il a été fantastique."