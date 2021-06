8e : Galles - Danemark / Bale refuse de parler retraite : "Je veux gagner"

EURO 2020 - Interrogé en conférence de presse, vendredi, à la veille du 8e de finale pays de Galles - Danemark (18h00), Gareth Bale a refusé d'évoquer une potentielle retraite après l'Euro.

Si Bale va disputer son dernier match avec la sélection

Gareth Bale, capitaine et attaquant du pays de Galles

"Je ne vais pas jouer le match comme si c'était mon dernier avec le pays de Galles car je veux me qualifier pour le prochain tour. Mais je me concentre sur ce match sans me projeter plus loin."

Sur la popularité du Danemark, notamment sur les réseaux sociaux

Gareth Bale, capitaine et attaquant du pays de Galles

"Ce n'est pas un facteur important et je ne le savais pas, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. On a déjà été dans des situations où l'adversaire était favori ou avait plus de supporters, comme contre la Turquie qui avait 18.000 spectateurs à Bakou, et cela ne change rien. Quand le match commence, il n'y a que nous les joueurs sur le terrain."

Sur qui est favori de la rencontre

Gareth Bale, capitaine et attaquant du pays de Galles

"Nous sommes toujours les outsiders donc nous sommes habitués à avoir cette étiquette. Ca ne change rien pour nous. On comprend ce qu'ils ont vécu, on a envoyé nos vœux de rétablissement à Christian (Eriksen) ."

"On est conscients de la grande performance qu'ils ont réalisée après ça. Mais demain (samedi), ça sera juste nous et eux sur le terrain et j'espère qu'on fera un grand match."

"C'est un autre gros challenge. On sait que le Danemark est une très bonne équipe, très bien organisée, avec de très bons joueurs. On ne va pas les sous-estimer."

Pierre-Emile Hojbjerg, milieu du Danemark

"Je ne sais pas pourquoi Bale a dit ça (que les Gallois étaient outsiders). Le pays de Galles est une très bonne équipe, avec plusieurs très bons joueurs. Je m'attends à un match équilibré. Ce sera très difficile et il faudra faire un grand match pour se qualifier."