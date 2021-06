8e : Galles - Danemark / Le sélectionneur danois : "Sûrs de notre jeu"

EURO 2020 - A la veille du 8e de finale de l'Euro contre le pays de Galles samedi (18h00), le Danemark est confiant et se sent porté par "une grande force" selon son sélectionneur, Kasper Hjulmand.

Sur qui est favori pour le 8e de finale

Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark

"On est sûr de nos forces et de notre jeu. On a beaucoup de qualités. On sait que beaucoup de fans viendront à Amsterdam nous supporter. Tout le soutien qu'on a reçu, on va essayer de le retranscrire en faisant un bon match."

"Je pense qu'on a une très bonne équipe et on peut tenir tête à n'importe quelle adversaire. On croit en nous et on pense pouvoir battre toutes les équipes, y compris le pays de Galles."

Sur la "grande force" qui porte le Danemark

Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark

"Nous ressentons une grande force. On a vécu trois matches avec autant d'émotions que pour toute une vie, mais demain (samedi) c'est un autre match et on va tout donner. Je ne pense que pas cette force vienne seulement de ce qui est arrivé à Christian (Eriksen, victime d'un arrêt cardiaque lors du premier match des Danois, ndlr)."

"Nos matches en mars étaient très bons et nous avons confiance en notre jeu. On a connu quelque chose de dramatique et on a joué l'un de nos meilleurs matches quelques jours plus tard pour battre la Russie. C'est une force mentale et physique. Et on a beaucoup de qualité dans l'équipe."

Sur le respect mutuel entre les deux nations

Kasper Hjulmand, sélectionneur du Danemark

"On respecte beaucoup le pays de Galles. Ce qu'ils ont fait ces dernières années est beau. Ils sont fiers de représenter leur pays et ça se ressent."

"Si vous atteignez les demi-finales du dernier Euro, c'est que vous avez beaucoup de qualités. C'est une grande équipe que l'on respecte beaucoup."

"Je considère cette rencontre comme équilibrée. Le pays de Galles a beaucoup de qualités et nous aussi."

Robert Page, sélectionneur du pays de Galles

"Les Danois sont en huitièmes de finale car ils l'ont mérité. Ils ont tenu la dragée haute à la Belgique. On est face à un gros challenge, on devra rivaliser avec eux sur le plan physique et bien travailler pour pouvoir développer notre football."