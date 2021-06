8e : Italie - Autriche (2-1) / Bousculée, la Squadra file en quarts

EURO 2020 - L'Italie continue sa route. Poussée en prolongation par l'Autriche (0-0, 2-1 a.p), la Squadra s'est qualifiée non sans mal pour les quarts de finale. Chiesa et Pessina ont marqué.

Italie - Autriche : 0-0, 2-1 a.p

95e : (Chiesa)

105e : 2-0 (Pessina)

114e : 2-1 (Kalajdzic)

Ce qu'il faut retenir

L'Italie est la deuxième nation qualifiée pour les quarts de finale. Elle jouera la Belgique ou le Portugal.

C'est la quatrième fois de rang que l'Italie file en quart de finale de l'Euro. Il fallait remonter à l'Euro 2004 pour ne pas l'y voir à ce stade de la compétition.

Ce sont deux remplaçants, Enrico Chiesa et Matteo Pessina, qui ont délivré les Azzurri en prolongation.

Marko Arnautovic a pensé ouvrir le score à la 64e minute, sur réception d'une passe de la tête de David Alaba, mais il a été signalé en position de hors-jeu par le VAR.

Ils ont dit

Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie à Sky Italia

“Je savais que ça allait être difficile. L’Autriche a cette capacité à te faire déjouer, on a eu une baisse d’intensité en seconde période. La première, on avait dominé. On aurait dû être plus précis dans le dernier geste."

“On était fatigués, mais on a su souffrir. On savait depuis le début que ça allait être compliqué, mais les garçons ont tout fait pour gagner.”

Federico Chiesa, attaquant de l'Italie

"C'est le mérite de l'entraîneur qui veut qu'on soit prêts, toujours. Ce soir, ceux qui sont entrés ont montré qu'ils étaient prêts à aider l'équipe. Dans un tel tournoi, il n'est jamais trop tard pour entrer."

"J'ai surtout réussi à rester calme, dans une telle situation, tu pourrais avoir peut-être tendance à reprendre de volée. Au contraire, j'ai su bien contrôler et frapper."

Franco Foda, sélectionneur de l'Autriche

"Tous les joueurs sont déçus de l'élimination, mais sur leur prestation sur 120 minutes, ils sont très fiers et le pays aussi devrait être fier. Cette équipe a écrit l'histoire en allant en huitième de finale et, face à un favori, on n'était pas loin de se qualifier. On a été inattentifs deux fois et on a pris deux buts, mais même après, les joueurs y ont cru."

"On a réduit le score, on était pas loin du 2-2, malgré les contres, ce qui était normal, quand on prend des risques. Mais on a fait un super Euro. A la mi-temps, on a rediscuté la tactique, pour fermer mieux les espaces et mieux développer nos contres."

"On avait une bonne dynamique dans le jeu avec un bon jeu de passes vers l'avant. On n'a pas concédé grand chose. Globalement, ça a été une prestation très mûre. L'équipe en a voulu, a montré un bon état d'esprit, une bonne stratégie. A partir de septembre on va bien se préparer parce qu'on veut aller au Mondial au Qatar."

Les chiffres à retenir

6 - L'Italie a joué la prolongation lors de 6 de ses 9 dernières rencontres internationales.

12 - L'Italie a battu son record de succès consécutifs à Wembley. Le précédant datait déjà de l'ère Roberto Mancini (11 en 2019).

31 - L'Italie de Roberto Mancini a dépassé le record qu'elle co-détenait avec celle de Vittorio Pozzo. La voilà seule avec 31 rencontres sans défaite.

1168 - Buteur à la 114e minute, Saša Kalajdžić a été le premier à marquer un but à l'Italie, qui a gardé sa cage à zéro pendant 1168 minutes. Il fallait remonter à octobre 2020 pour trouver trace d'un but encaissé (face aux Pays-Bas).

25 - Federico Chiesa sur les traces de son papa. Buteur lors d'un match face à la République tchèque, lors de l'Euro 1996, Enrico Chiesa a été imité par son fils, 25 et 12 jours plus tard.