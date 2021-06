8e : Italie - Autriche (2-1) / Mancini : "On était fatigués"

EURO 2020 - Heureux de la qualification de l'Italie en quarts de finale, Roberto Mancini, le sélectionneur de la Squadra, a reconnu que son équipe avait subi un contrecoup physique.

Sur la qualification en quarts de finale

Roberto Mancini, sélectionneur de l'Italie à Sky Italia

“Je savais que ça allait être difficile. L’Autriche a cette capacité à te faire déjouer, on a eu une baisse d’intensité en seconde période. La première, on avait dominé. On aurait dû être plus précis dans le dernier geste."

“On était fatigués, mais on a su souffrir. On savait depuis le début que ça allait être compliqué, mais les garçons ont tout fait pour gagner.”

Sur le niveau de l'Autriche et le scénario du match

"On savait que c'était un match qui réserverait beaucoup de pièges, et j'avais même dit avant le match qu'il serait presque plus difficile que le quart, car l'Autriche est peut-être une équipe moins bonne (que la Belgique ou le Portugal), mais elle est extrêmement difficile à faire plier."

"Si on avait marqué en première période, cela aurait donné un autre match. Mais on a dû puiser dans nos réserves. Les joueurs voulaient gagner à tout prix et les remplaçants nous ont apporté du sang neuf."

Sur le remplacement de Verratti

"Oui, Verratti et Nicolo Barella étaient fatigués, ils ont baissé de régime parce qu'ils ont beaucoup couru. Ils ont été très bons en première période en courant partout pour faire le pressing, c'était normal qu'ils en ressentent les effets."

"Mais les joueurs qui sont rentrés ont été brillants et nous ont aidé à changer le cours du match.

Sur l'adversaire souhaité en quart

"Quand on arrive aux quarts, c'est pas si simple de choisir. On aimerait éviter les deux, mais ce n'est pas possible."

Chiesa : "Je suis resté calme"

Federico Chiesa, attaquant de l'Italie

"C'est le mérite de l'entraîneur qui veut qu'on soit prêts, toujours. Ce soir, ceux qui sont entrés ont montré qu'ils étaient prêts à aider l'équipe. Dans un tel tournoi, il n'est jamais trop tard pour entrer."

"J'ai surtout réussi à rester calme, dans une telle situation, tu pourrais avoir peut-être tendance à reprendre de volée. Au contraire, j'ai su bien contrôler et frapper."