8e : Italie - Autriche / Compos, stats : ce qu'il faut savoir

EURO 2020 - L'Italie et l'Autriche s'affrontent lors du deuxième 8e de finale, samedi 26 juin. Voici ce qu'il faut savoir sur la rencontre.

Italie - Autriche (21h00)

Stade : Wembley Stadium, Londres

Arbitre : Anthony Taylor (Angleterre)

8es de finale : Le programme des rencontres

Ce qu'il faut savoir

Italie

Quart de finaliste en 2016, l'Italie vise un 8e quart de finale en Championnat d'Europe.

L'Italie a joué les quarts de finale lors des trois dernières éditions de l'Euro (2008, 2012 et 2016).

La Squadra Azzura est une série record de 30 rencontres sans défaite. Elle n'a plus perdu depuis septembre 2018 en Ligue des nations (1-0 face au Portugal).

Roberto Mancini a fait jouer 25 joueurs sur 26 lors du 1er tour. Seul le gardien Alex Meret n'a pas joué.

A Wembley, l'Italie a gagné 2 rencontres sur les 6 jouées dans son histoire.

Autriche

S'il joue, Marko Arnautovic va devenir le 7e joueur le plus capé de l'histoire de la sélection. Il rejoindra Herbert Prohaska avec 83 sélections. A l'heure actuelle, il n'a que 21 sélections de retard sur le recordman, Andreas Herzog (103 sélections).

Qualifiée à deux reprises en phase finale (2008 et 2016), l'Autriche vise le premier quart de finale de son histoire.

L'Autriche n'a plus passé la phase de groupes d'une grande compétition international depuis le Mondial 1982.

Franco Foda, le sélectionneur de l'Autriche, a des origines italiennes de par son père, né à Venise.

Meilleurs buteurs

Italie

Ciro Immobile, Manuel Locatelli (2)

Autriche

Stephan Lainer, Christoph Baumgartner, Marko Arnautovic, Michael Gregoritsch (1)

Les chiffres à savoir

1 - Ce sera la première confrontation en phase finale d'un Euro.

37 - Ce sera la 37e confrontation entre les deux nations. L'Italie est devant au nombre de victoires, mais de peu : 16 succès à 12.

1960 - Sauf que... Le dernier succès de l'Autriche remonte à 1960 (1-2). Depuis : 10 défaites et 3 nuls.

2008 - Le dernier match entre les deux sélections remonte à loin, à 2008. Les deux équipes s'étaient quittées sur un nul à Nice (2-2).

3 - Ciro Immobile et Manuel Locatelli peuvent égaler le record de buts en phase finale d'un Euro. Mario Balotelli et Antonio Cassano en sont détenteurs (3 buts).

9 - L'Italie n'a plus encaissé de but depuis un nul face aux Pays-Bas en novembre 2020. Depuis : c'est 9 rencontres sans encaisser de but.

2 - L'Autriche n'a gagné que 2 de ses 5 dernières rencontres.

Et les tirs au but ?

Italie

4 / 7 : L'Italie a gagné à 4 reprises aux tirs au but dans son histoire.

A l'Euro : 2 succès (Euro 2000, demi-finale contre les Pays-Bas / Euro 2012, quart de finale contre l'Angleterre) pour 3 défaites (dont les deux dernières en 2012 et 2016, en quart de finale contre l'Espagne et l'Allemagne).

Autriche

La Wunderteam n'a jamais disputé de séance de tirs au but dans son histoire.