8e : Pays-Bas R.tchèque (0-2) / De Ligt : "Je me sens mal et responsable"

EURO 2020 - Expulsé après une faute de main à la 55e minute du 8e entre les Pays-Bas et la République tchèque (0-2), Matthijs de Ligt a reconnu se sentir responsable de l'élimination de son pays.

De Ligt furieux après son rouge

Matthijs de Ligt, défenseur des Pays-Bas à NOS

"J'avais l'action sous contrôle. La balle arrive. Je laisse le ballon rebondir. Je tombe au sol et suis bousculé, ce qui m'oblige à me servir de mes mains."

"Ce moment change la donne et je m'en sens responsable. J'ai vu comment les gars se sont battus ensuite et j'en suis fier. Mais je me sens mal par rapport à cette action."

De Boer se sent "responsable" et pensera à son avenir plus tard

"Au bout du compte c'est moi le responsable". Vous pouvez me blâmer, je dois me regarder dans le miroir."

"Ce n'était pas notre meilleur match. Ce n'est pas que nous n'avons pas dominé, même à dix en seconde période nous avons réussi à nous créer des occasions (...) Mais nous n'avons pas été bons ce soir et les joueurs n'ont pas joué à leur meilleur niveau."

"Je crois que ce groupe est très fort et peut réussir de grandes choses, mais là je suis sous le coup de la défaite, je vais d'abord avaler cette pilule amère et on verra ensuite ce qui se passera."

Pour Wijnaldum, les Pays-Bas étaient "laborieux"

Georginio Wijnaldum, milieu de terrain des Pays-Bas

"C'était un 'off-day' (un match sans, ndlr). On a oublié de se créer des occasions. Ce qui est la base en football. L'exclusion de Matthijs (De Ligt) a forcément rendu les choses plus difficiles. Mais c'était laborieux. Et nous avons donné des buts."

"On avait débuté le tournoi en étant très convaincants lors de la phase des poules, après avoir subi beaucoup de critiques (concernant notre système) lors des matches de préparation."

"Cela nous avait donné confiance, ce qui rend la défaite de ce soir très douloureuse. Ce (dimanche) soir, nous avons montré trop peu."

Le rouge, un "tournant" selon Schick

Patrik Schick, attaquant de la République tchèque

"C'est formidable d'être qualifiés pour les quarts, personne n'aurait cru que nous en étions capables contre une équipe comme les Pays-Bas, nous sommes incroyablement heureux."

"Nous ne sommes peut-être pas des grandes stars comme les Néerlandais, mais aujourd'hui nous avons montré un formidable esprit d'équipe, nous nous sommes battus, et c'est ce qui a fait la différence. Le tournant du match a été le carton rouge de De Ligt, ensuite ça a été relativement facile pour nous."