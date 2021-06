8e : Pays-Bas - R.tchèque (0-2) / Depay et les Néerlandais sortis !

EURO 2020 - Sensation à Budapest. La République tchèque a fait tomber les Pays-Bas en 8e de finale. Les coéquipiers de Patrik Shick joueront le Danemark en quart de finale.

Pays-Bas - République tchèque : 0-2

68e : 0-1 (Holes)

80e : 0-2 (Schick)

Ce qu'il faut retenir

C'est la première grande surprise de la compétition. Malgré le départ de Ronald Koeman il y a un an, l'équipe des Pays-Bas avait conservé son statut de co-favori.

Le résultat de la rencontre a été le fruit de la logique. Les Tchèques ont étouffés les Néerlandais, impuissants offensivement et battus dans l'entrejeu.

C'est le premier quart de finale pour les Tchèques dans une compétition internationale depuis l'Euro 2004.

Les Tchèques joueront le Danemark pour une place en demi-finale le samedi 3 juillet prochain à Bakou.

Les Pays-Bas ont terminé la rencontre à dix, après l'expulsion de Matthijs de Ligt à la 55e minute, pour une main volontaire.

Quelques secondes avant la main de De Ligt, Tomas Vaclick était parfaitement sorti dans les pieds de Donyell Malen dans la surface. Les Néerlandais ont payé cher ce duel perdu.

Ils ont dit

Matthijs de Ligt, défenseur des Pays-Bas à NOS

"J'avais l'action sous contrôle. La balle arrive. Je laisse le ballon rebondir. Je tombe au sol et suis bousculé, ce qui m'oblige à me servir de mes mains."

"Ce moment change la donne et je m'en sens responsable. J'ai vu comment les gars se sont battus ensuite et j'en suis fier. Mais je me sens mal par rapport à cette action."

Patrik Schick, attaquant de la République tchèque

"C'est formidable d'être qualifiés pour les quarts, personne n'aurait cru que nous en étions capables contre une équipe comme les Pays-Bas, nous sommes incroyablement heureux."

"Nous ne sommes peut-être pas des grandes stars comme les Néerlandais, mais aujourd'hui nous avons montré un formidable esprit d'équipe, nous nous sommes battus, et c'est ce qui a fait la différence. Le tournant du match a été le carton rouge de De Ligt, ensuite ça a été relativement facile pour nous."

Les chiffres à retenir

4 - Patrik Schick a marqué son 4e but dans la compétition.

0 - C'est le nombre de tir cadré par les Néerlandais lors de ce 8e de finale. Ils ont tiré 7 fois au but au total.