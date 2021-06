Allemagne - France / Paul Pogba : "On a toujours envie"

EURO 2020 - Interrogé par Frédéric Calenge pour Le Mag, Paul Pogba, le milieu de terrain de l'équipe de France, est revenu sur les ambitions des Bleus avant leur entrée en lice contre l'Allemagne.

Sur l'entrée des Bleus dans la compétition

"Je ressens de l'impatience. Je me sens bien : physiquement et mentalement, et c'est ça le plus important."

"On va donner le maximum pour aider l'équipe à aller remporter l'Euro."

Sur l'importance de N'Golo Kanté

"J'espère que ça va continuer (d'être invincible avec Kanté et Pogba comme titulaires au milieu de terrain, ndlr), c'est tout ce qu'on souhaite."

"Moi, j'ai toujours dit, c'est un plaisir d'être à côté de lui et c'est un honneur pour moi de jouer avec un tel joueur."

Si l'équipe de France est plus forte qu'en 2018

"On ne pourra dire ça qu'à la fin. Meilleure ? La mentalité est toujours pareille. On a toujours envie."

"Et le groupe s'est renforcé avec l'arrivée d'un très gros joueur qui est Karim (Benzema, ndlr). Individuellement, c'est un boost pour l'équipe."

Sur Griezmann - Benzema - Mbappé : l'excitation et les attentes que suscite ce trio

"C'est sûr et c'est tout-à-fait normal. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus Ousmane Dembélé, Olivier Giroud ou Kingsley Coman."

"Ça aussi ça excite. En tous cas, moi ça m'excite : parce que je me dis qu'à tout moment, un joueur peut entrer et faire aussi la différence."

"Après, on ne va pas trop se gonfler. On va avoir la mentalité juste pour aller chercher cette coupe."

Entretien réalisé par Frédéric Calenge pour Le Mag