Angleterre - Allemagne (2-0) /Les regrets de Thomas Müller

L’Allemagne est passée proche de l’égalisation lors de son huitième de finale contre l’Angleterre, mais Thomas Müller a manqué son duel avec Pickford. Le joueur est revenu sur cette action.

C’est probablement le tournant de la rencontre entre l’Angleterre et l’Allemagne. A la 82ème minute, Thomas Müller est lancé en profondeur par Kai Havertz pour aller défier le gardien anglais. Il rate la balle de 1-1 lors de son face à face avec Jordan Pickford. Trois minutes plus tard, Harry Kane inscrit le but du KO qui valide la qualification de son équipe. Abattu, l’attaquant de la Mannschaft a exprimé ses regrets sur les réseaux sociaux.

« Ça me fait mal »

« C’était là, ce moment, dont on se souvient à la fin, ce moment qui t’empêche de dormir la nuit. Ce moment pour lequel tu travailles, tu vis, tu t’entraînes en tant que joueur de football. Ce moment que tu as à ta disposition et qui peut te permettre de ramener ton équipe au score dans un match à élimination directe et de faire connaître à toute une nation un bonheur sans fin. Obtenir cette opportunité et la laisser filer me fait très mal. Ça me fait mal pour toute la sélection allemande, mes coéquipiers et notre coach, qui m’ont tous accordé leur confiance. Mais surtout, cela me fait mal pour tous les supporters allemands qui nous ont suivis et soutenus durant ce Championnat d’Europe malgré des passages difficiles. Merci pour votre soutien. »