Angleterre – Allemagne (2-0) : Les Trois Lions triomphent à Wembley

Pour leur quatrième match à domicile, les Anglais se sont qualifiés pour les quarts de finale en venant à bout d’une Allemagne maladroite et en manque de réalisme.

Au cours d’un match rythmé, les deux équipes se sont rendues coup pour coup pendant la grande partie du match. Mais comme depuis le début de l’Euro, les Anglais ont fait l’essentiel en ne prenant aucun but et en s’en remettant à Raheem Sterling.

Ce qu’il faut retenir du match

Le match a été quelque plus animé que les précédentes rencontres des Trois Lions mais pas autant que les dernières sorties de la Mannschaft. Au cours d’un match plaisant, mais très tactique, les défenses ont pris le dessus sur les attaquants à l’image de cette superbe parade de Neuer sur une lourde frappe de Sterling à la 16ème minute.

Les Allemands en difficulté à cause du pressing anglais ont répondu par Timo Werner. Mais ce dernier s’est heurté à Jordan Pickford qui a remporté leur face à face (34ème). En toute fin de première période, Kane a l'opportunité d'ouvrir le score, mais au moment de recevoir le ballon il assure mal son contrôle ce qui permet à Hummels de revenir et d’éloigner le danger.

Au retour des vestiaires, Havertz se créé une superbe occasion d’une belle reprise de volée du gauche mais Pickford, l’un des hommes du match sort le ballon d’une superbe claquette.

La suite de la seconde période se résume à deux équipes qui se veulent prudentes dans la construction et qui se montrent très solide derrière. Mais à l’entame du dernier quart d’heure, Raheem Sterling se montre plus rapide que tout le monde pour venir reprendre un centre de Shaw pour ouvrir le score.

Le match devient plus ouvert et Havertz, l’un des meilleurs allemands sur la pelouse, lance Müller à la limite du hors-jeu qui s’en va défier Pickford en duel. Cette fois, pas de parade du gardien anglais, mais une frappe non cadrée du Bavarois qui avait la balle de 1-1 au bout du pied. Le tournant de la rencontre probablement puisque quelques instants plus tard, Harry Kane, très discret jusque-là inscrit le second but du match de la tête grâce au duo Grealish – Shaw, également impliqués dans le premier but. Une nouvelle fois, l’Angleterre passe sans prendre de but. A défaut d’être flamboyante, la sélection de Southgate est efficace. Et c’est bien là l’essentiel.

Les Buts

Angleterre - Allemagne : 2-0

1-0 : Sterling (75ème)

2-0 : Kane (86ème)

Les chiffres de la rencontre

0

L'Angleterre est la seule équipe qui n’a pas encore pris de but dans le tournoi. Même face à l’attaque allemande, Pickford a pu garder ses cages inviolées.

3

Sur les quatre buts marqués par l’Angleterre lors de l’Euro, trois l’ont été par Raheem Sterling.

3

Lors du premier tour, l’Angleterre avait concédé une frappe cadrée par match. Cette fois, Pickford a dû s’employer à trois reprises pour empêcher un but adverse.

5

Comme à leur habitude, les Anglais ne se créent pas beaucoup d’occasions par match. Contre la Mannschaft ils ont frappé cinq fois au but dont quatre frappes cadrées.

17

C’est la première fois en 17 ans (depuis l'Euro 2004) que les Allemands ne sont pas présents dans le dernier carré de la compétition. Finalistes en 2008, ils avaient atteint les demi-finales en 2012 et en 2016.