Angleterre - Croatie (1-0) / Sterling délivre les Three Lions

EURO 2020 - Dominatrice, l'équipe d'Angleterre a disposé de la Croatie (1-0), dimanche 13 juin, à Wembley. Raheem Sterling a délivré son équipe à la 57e minute.

Ce qu'il faut retenir

L'Angleterre a logiquement remporté ce choc face à la Croatie devant son public de Wembley. Bien que maladroits, les hommes de Gareth Southgate ont fini par trouver l'ouverture à la 57e grâce à Raheem Sterling.

C'est la première fois de son histoire que l'Angleterre remporte son match d'ouverture à l'Euro.

Titularisé à la pointe de l'attaque, Harry Kane est passé totalement à côté de son match. Il s'est fait une frayeur en percutant le montant de la cage croate avec son torse.

Jadon Sancho a été laissé en tribune par Gareth Southgate, tout comme Harry Maguire, blessé.

Ils ont dit

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, sur la victoire

"C'est une sensation géniale de pouvoir renvoyer les supporters chez eux heureux. C'est quelque chose de très spécial. Pour ce qui est du match, j'ai été très satisfait de la façon dont on a donné le ton très rapidement."

"On a quelques joueurs jeunes ou qui n'ont pas l'expérience des compétitions internationales, dans un grand rendez-vous, face à un gros adversaire, un rendez-vous très attendu par une journée torride. Il y avait toutes les raisons d'être nerveux au début, mais ils ne l'ont pas été."

"Avec ou sans le ballon, ils ont gardé leur calme, ils ont appliqué de façon brillante ce qu'on voulait faire en termes de pressing. Et même s'il a toujours été évident que ce serait un match avec très peu d'occasions nettes, je pense que les plus importantes ont été pour nous."



Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, sur Raheem Sterling

"Il a été un joueur très fiable pour nous depuis un bon moment, comme le montrent ses statistiques, que ce soit avec nous ou en club, depuis deux ans et demi. On ne peut pas laisser tout le poids de marquer des buts sur les épaules de Harry Kane. Il faut des joueurs sur les ailes et au milieu qui puissent y aller de leur contribution."

"J'ai trouvé qu'il avait été menaçant tout le match. Je suis ravi pour lui parce que cela faisait quelques matches en tournoi qu'il n'avait plus marqué avant aujourd'hui. Sur une touche, c'est lui qui lance Phil Foden quand il trouve le poteau (6e) et ça a donné le ton de son match. Je dois aussi dire que son travail sans ballon est phénoménal, en termes de positionnement ou de volonté de suivre l'adversaire pour l'empêcher d'avancer."

Les chiffres à retenir (avec OPTA)

11 - Quand Raheem Sterling marque, l'Angleterre gagne toujours. Le joueur de Manchester City a marqué son 11e but avec le maillot des Three Lions. Ce qui a donné un 11e succès à son équipe.

17 - Agé de 17 ans et 349 jours, Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur à disputer un match de l’Euro et également le plus jeune joueur de l’Angleterre à disputer un tournoi majeur.