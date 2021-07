Angleterre – Danemark (2-1) : Les chiffres de la rencontre

La seconde demi-finale a également offert un très beau spectacle entre Anglais et Danois. Les Britanniques à domicile ont surclassé leurs adversaires comme le montrent les chiffres du match.

Angleterre – Danemark 2-1 :

Mikkel Damsgaard (0-1, 30ème)

Simon Kjaer (1-1, 39ème but contre son camp)

Harry Kane (2-1, 104ème)

Ce qu’il faut retenir de la rencontre

Après une première période serrée, les Anglais ont pris le dessus face à des Danois qui ont peiné sur le plan athlétique. A domicile, les courses de Raheem Sterling ont fait très mal à la défense danoise qui a eu du mal à maitriser le numéro 10 anglais. Rien d'étonnant donc à ce que l'attaquant de Manchester City soit impliqué dans les deux buts de son équipe.

Après une bonne heure de jeu d’Hojbjerg et de Delanay, les Scandinaves ont trop reculé. Si les deux équipes ont couru sensiblement les mêmes distances, les hommes de Southgate ont fait bien plus de passes (760) que leurs adversaires (547). Par contre, Simon Kjaer et ses coéquipiers ont fait deux fois plus de fautes que les Anglais.

Les Chiffres de la rencontre

1

L'Angleterre se qualifie pour la première finale d'un Euro de son histoire après ses échecs en 1968 et en 1996.

1

Jordan Pickford a encaissé son premier but au cours de la compétition.

1

Mikkel Damsgaard a inscrit lors de cette demi-finale le premier coup-franc direct de la compétition. (Opta)

6

Si Harry Kane a inscrit son quatrième but de la compétition, il a néanmoins manqué le sixième pénalty du tournoi.

7

En 14 matches à élimination directe, c’est la septième fois que deux équipes doivent passer par une prolongation.

0

C'est le nombre de centres réussis par les Danois au cours de la rencontre. (source UEFA)

1

C'est le nombre de hors-jeu sifflé pendant le match. Ce sont les Danois qui ont été sanctionné sur cette phase de jeu.

10

Grand acteur de la rencontre Kasper Schmeichel a effectué 10 parades au cours du match.

11

En inscrivant le but de l’égalisation en faveur des Anglais, Kjaer a marqué le 11ème csc de l’Euro 2020.

21

C'est le nombre de fautes commises par les Danois. De leur côté, Maguire et ses coéquipiers n'ont été sanctionnés que 10 fois au cours de la rencontre.

21

Pour la première fois depuis le début de la compétition, les Anglais ont tiré au but plus de 10 fois en 90 minutes. Leur meilleure performance avait été établi en quart de finale avec 10 frappes sur le but ukrainien. Ils ont tiré 21 fois, soit plus que l’ensemble des frappes effectuées lors de leurs trois matches précédents (10 contre l’Ukraine, 5 contre l’Allemagne, 5 contre la République Tchèque).