Angleterre – Danemark (2-1)/Sterling « Il y avait clairement pénalty »

Harry Kane et Raheem Steerling se sont exprimés à la fin de la demi-finale et ont donné leur ressenti sur cette qualification historique pour l'Angleterre.

Deux des acteurs de la victoire historique de la sélection anglaise ont répondu aux questions des journalistes à la fin de la rencontre. Raheem Sterling est notamment revenu sur le pénalty sifflé au cours de la prolongation. Harry Kane a surtout insisté sur son but, et la réaction des Anglais après l'ouverture du score.

Les déclarations des joueurs

Harry Kane

« C'était une victoire différente des autres, on a dû aller la chercher. Mais on a fait le boulot. Quelle opportunité ce sera que de disputer une première finale d'Euro ! On va se réjouir mais on va vite se concentrer sur la récupération pour dimanche et sauter sur l'occasion.

(Sur son pénalty en deux temps) Je dois dire que je ne l'ai pas aussi bien tiré qu'en général, j'ai eu la chance qu'il me revienne dessus. Parfois les choses tournent dans votre sens et heureusement pour nous c'était le cas ce soir. (...) A vitesse réelle, il m'a semblé qu'il y avait penalty, mais je n'ai pas revu de ralenti.

C'est la première fois qu’on a été mené, mais on est resté calme, on n'a pas paniqué. On s'est créé des occasions immédiatement après. Schmeichel a fait un super arrêt et ensuite il y a eu le but de Raheem (Sterling) et on a contrôlé en seconde période en se créant des demi-occasions. La finale sera un moment spécial. Il y aura un vainqueur et un perdant, à nous de faire en sorte d'être du côté des vainqueurs. »

Raheem Sterling

« C'est une performance majeure. On a dû aller puiser profondément, c'est la première fois qu'on encaissait un but dans l'Euro. On a pu égaliser et on savait qu'on devrait être patients. Avec les jambes qu'on a dans l'équipe, l'agressivité, la puissance, on savait qu'on pouvait les surpasser et on a eu le penalty à la fin.

Il y avait absolument penalty, je suis entré dans la surface, il a placé sa jambe en opposition et il y avait clairement penalty. (...) C'est un pas de plus dans la bonne direction. Quand on sera de retour au vestiaire, ce sera fini. Il faudra se concentrer sur le week-end maintenant, y aller pas à pas, c'est ce qu'on doit faire. »