Angleterre – Danemark (2-1):  Harry Kane envoie son équipe en finale !

Après un match disputé, les Danois ont peiné physiquement et n’ont pu rivaliser pendant toute la rencontre contre des Anglais dominateurs notamment sur le plan athlétique.

Les Anglais conservent leur rêve de remporter enfin un titre majeur après leur victoire en coupe du monde en 1966. Mais cela n’a pas été simple pour les hommes de Southgate qui sont tombés sur une équipe danoise très bien organisée lors de la première période et un Kasper Schmeichel fantastique.

Une mi-temps équilibrée...

Au cours des 45 premières minutes, les Anglais ont eu le ballon, mais ils ont toutes les peines du monde à franchir les dernières lignes défensives danoises. Les courses de Raheem Sterling ont toujours constitué un danger pour les partenaires de Simon Kjaer, mais le Danemark a su gérer les offensives adverses en début de match.

Ils ouvraient même le score d’un superbe coup-franc par l’intermédiaire de Mikkel Damsgaard. (0-1, 30ème) C’est la première fois que les Anglais encaissaient un but, et donc aussi qu’ils étaient menés au score. Cela n’allait pas demeurer longtemps. Car si Kasper Schmeichel commençait son duel contre Sterling en repoussant la frappe à bout portant du numéro 10 anglais, il ne pouvait rien faire sur une inspiration de Kane qui lançait Saka. Le centre du joueur d’Arsenal était poussé dans son propre but par Simon Kjaer à la lutte avec Sterling (1-1, 39ème).

Kasper Schmeichel infranchissable

Au retour les vestiaires, Dolberg inquiétait Pickford, mais le portier anglais réalisait une belle parade. Ensuite reprenait le show Schmeichel. Devant Maguire pour repousser les têtes du défenseur en début et en fin de deuxième période. Alors que le Danemark montrait des signes de fatigue, le numéro un danois a su rester vigilant et repousser les offensives anglaises qui se multipliaient à mesure que leur pressing se montrait de plus en plus efficace.

Mais au terme des 90 minutes, les Scandinaves parvenaient à ne pas prendre ce second but. Malgré les accélérations de Kane, celles de l’inépuisable Sterling et les montées de Luke Shaw.

Sterling - Kane, duo gagnant

En prolongation, le profil attaque – défense était accentué, les Danois n’arrivant plus à se procurer d’occasions. Au contraire de la sélection des Trois Lions qui accentuait la pression. Mais ni Stones, ni Sterling ne pouvait battre un grand Schmeichel. Jusqu’à cette 103ème minute, où l’arbitre sifflait un pénalty après une faute sur Sterling. Kane l’inscrivait en deux temps après une première parade de Kasper Schmeichel. (2-1, 104ème) Sterling aura une dernière opportunité mais le gardien danois repoussera encore la tentative de l’attaquant anglais.

En toute logique, les Anglais se sont imposés après une première période accrochée. Les Danois ont montré de très belles choses, mais physiquement, ils n’ont pas été capables de rivaliser avec les hommes de Southgate.