Angleterre - Ecosse (0-0) / "Harry Kane est un problème"

EURO 2020 - Deux rencontres, aucun but, mais surtout aucun tir cadré : Harry Kane n'a pas réussi son début de compétition. Gareth Southgate, son sélectionneur, l'a défendu, pas Roy Keane.

Les chiffres forts qui illustrent les difficultés de Kane

19 - Le capitaine des Three Lions n'a touché que 19 ballons lors de la rencontre Angleterre - Ecosse. C'est son plus faible total dans un match international lors qu'il a disputé au moins 45 minutes.

0 - Deux rencontres, aucun tir cadré : Harry Kane n'a pas tiré une seule fois en direction du cadre depuis le début de l'Euro 2020. Il a enchaîné 2 titularisations sans cadrer le moindre tir avec l’Angleterre pour la 1ère fois depuis octobre 2018 (2 également).

Southgate sur les difficultés de Kane

"Je pense qu'il faut regarder la prestation de toute l'équipe, l'utilisation qui a été faite du ballon et où on peut s'améliorer. C'est un problème général, cela ne concerne pas qu'une personne. L'Ecosse a très bien manœuvré."

"Avec leurs 5 défenseurs, ils laissent très peu d'espace et sur tous les ballons remontés, ils ont été très agressifs et ont très bien défendu. Ce soir, nous n'avons pas trouvé la parade. On doit revoir le match et trouver les réponses pour le match contre les Tchèques."

Roy Keane critique Kane

Consultant pour ITV, Roy Keane a lui sorti la boite à critiques concernant le capitaine des Three Lions.

"Harry Kane n'était pas en jambes. Il n'a pas été à la hauteur, il a joué avec le frein à mains. Si l'Angleterre veut faire quelque chose dans cette compétition, elle aura besoin de ses meilleurs joueurs pour performer."

"Je suis content que Gareth (Southgate, ndlr) l'ait remplacé. Il n'était pas performant. Kane c'est un gros problème."