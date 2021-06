Angleterre - Ecosse (0-0) / Pas de but, des Anglais impuissants : triste derby !

EURO 2020 - L'Angleterre et l'Ecosse n'ont pas réussi à se départager. Opposés à Wembley, les deux nations ont offert un tout petit spectacle, sans but à la clé (0-0).

Angleterre - Ecosse : 0-0

Classement du groupe D

République tchèque : 4 points Angleterre : 4 Croatie : 1 Ecosse : 1

Ce qu'il faut retenir

C'est le premier 0-0 de l'histoire dans un Angleterre - Ecosse à Wembley.

Harry Kane n'a toujours pas tiré au but après deux rencontres.

Billy Gilmour, le jeune joueur de Chelsea, a été élu homme du match par l'UEFA. C'était sa première titularisation avec le maillot de sa sélection. Il a même reçu un hommage de la part du tennisman Andy Murray.

Ils ont dit

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, sur le résultat

"C'est un résultat plutôt mérité, avant tout. On n'a pas fait assez pour remporter ce match, on ne s'est pas créé assez d'occasions nettes pour le remporter, mais je ne pense pas qu'on méritait de le perdre non plus. Il faut féliciter l'Ecosse qui a très bien défendu et qui a bien utilisé le ballon."

"On n'a pas trouvé de solutions, il y a eu des moments, sur les côtés, où on aurait pu trouver de l'espace contre eux, mais on n'a pas réussi à l'exploiter. Mais c'est un tournoi et c'est capital, quand on ne peut pas gagner, de ne pas perdre. (...) On doit garder en tête qu'un point est tout de même un pas important en direction de la qualification, qui est l'objectif principal pour nous."

Gareth Southgate, sélectionneur de l'Angleterre, sur les difficultés d'Harry Kane

"Je pense qu'il faut regarder la prestation de toute l'équipe, l'utilisation qui a été faite du ballon et où on peut s'améliorer. C'est un problème général, cela ne concerne pas qu'une personne. L'Ecosse a très bien manœuvré."

"Avec leurs 5 défenseurs, ils laissent très peu d'espace et sur tous les ballons remontés, ils ont été très agressifs et ont très bien défendu. Ce soir, nous n'avons pas trouvé la parade. On doit revoir le match et trouver les réponses pour le match contre les Tchèques."

Les chiffres à connaître (avec OPTA)

1 - L’Angleterre n’a marqué qu’un seul but lors de ses 2 premiers matches de groupe, son total le plus faible à ce stade d’un EURO depuis l’édition 1992 (0 but)

8 / 9 - L’Angleterre n’est pas parvenue à tirer plus que son adversaire lors de ses 2 premiers matches de l’Euro 2020 (8-8 v Croatie, 9-11 v Écosse), alors qu’elle était parvenue à tirer au moins 9 fois de plus que son adversaire lors de chacun de ses 4 matches à l’Euro 2016.

2 - Harry Kane a enchaîné 2 titularisations sans cadrer le moindre tir avec l’Angleterre pour la 1ère fois depuis octobre 2018 (2 également). Il a touché seulement 19 ballons ce soir, son total le plus faible lors d’une rencontre où il a disputé plus que 45 minutes avec les Three Lions.

26 - Le latéral de l’Ecosse Andrew Robertson a tenté 26 centres depuis le début de l’Euro, soit au moins 9 de plus que tout autre joueur. 10 ont trouvé un partenaire, là aussi total le plus élevé depuis le début de cette édition.