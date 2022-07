Angleterre - Suède (4-0) : Les Lionesses joueront la finale à Wembley !

EURO 2022 DE FOOTBALL - Revivez les meilleurs moments de la première demi-finale, remportée par l'Angleterre face à la Suède (4-0).

Troisième finale pour l'Angleterre

L'Angleterre jouera sa troisième finale en Championnat d'Europe après 1984 et 2009.

Seconde période Angleterre - Suède (4-0)

90e+4 : C'EST FINI ! L'Angleterre se qualifie en finale après son large succès en demie contre la Suède à Sheffield (4-0).

90e+3 : Un centre de Glas depuis le côté droit, mais ça finit dans les gants d'Earps.

90e : Trois minutes de temps additionnel

90e : L'occasion pour les Anglaises ! Encore un superbe ballon donné par Hemp. Elle trouve Russo aux 5,50m avec son centre plongeant mais pas de deuxième but pour la joueuse de MU qui rate le cadre à bout portant...

86e : Changements pour l'Angleterre : Chloe Kelly, Jill Scott et Alex Greenwood entrent en jeu / Beth Mead, Georgia Stanway et Rachel Daly sortent.

84e : Un carton jaune pour Georgia Stanway.

80e : Belle ovation reçue par Fran Kirby à sa sortie du terrain. Le Bramall Lane Stadium a apprécié sa partition.

79e : Changement pour l'Angleterre : Ella Toone entre en jeu / Fran Kirby sort après son but

77e : BUUUUUUUUUT ! Fran Kirby marque le 4e but pour les Anglaises ! La meneuse de jeu a tenté un lob sur la gardienne suédoise qui a commis une faute de main et participé un peu à ce but. L'Angleterre jouera la finale dimanche à Wembley, ça ne fait plus de doutes.

71e : Pour Russo, c'est un 4e but dans la compétition, tout en étant la doublure d'Elle White.

69e : BUUUUUUUT ! MAIS QUEL BUT MARQUE PAR RUSSO ! Trouvée dans l'axe de la surface par Hemp, Russo bute sur la gardienne suédoise, avant de récupérer le cuir et tenter une talonnade surprise à la John Carew ! Superbe inspiration ! 3-0 !

67e : EARPS ENCORE ! Très bonne lecture du jeu de la gardienne anglaise qui capte un centre suédois.

65e : EARPS, LE RETOUR ! La gardienne anglaise se déploie pour sortir une reprise du genou d'une Suédoise. Efficace ! Juste avant, le danger avait été dégagé in-extremis par la défense anglaise.

58e : LA BARRE POUR HEMP ! Trouvée par un super centre de Russo, à peine entrée en jeu, et auteur d'une course côté droit, l'attaquante se fait avoir par un rebond et loupe sa reprise qui part sur la barre.

57e : Changement pour l'Angleterre : Russo entre en jeu / White sort

56e : Encore un bon travail de Rolfo qui cherche Blackstenius dans la surface mais la buteuse ne cadre pas.

53e : La Suède tente de réagir.

51e : Changements pour la Suède : Seger, Kaneryd et Andersson entrent en jeu / Angeldahl, Jakobsson et Ilestedt sortent

51e : Beth Mead compte 3 passes décisives désormais à son compteur. Elle est la meilleure buteuse de la compétition en plus d'en être la meilleur buteuse.

49e : Un check VAR mais tout est OK. But validé.

48e : BUUUUUUUT ! Lucy Bronze marque le deuxième but avec une reprise ajustée de la tête ! L'Angleterre se rapproche de la finale ! 2-0 !

47e : Très bon ballon de Kirby pour Mead dans la surface mais une Suédoise intervient. Corner !

46e : C'est reparti à Sheffield !

Première période : Angleterre - Suède (1-0)

45e : MI-TEMPS ! L'Angleterre mène les débats face à la Suède. Après un départ canon, les Suédoises ont disparu après le but de Beth Mead.

44e : Tentative de Kirby ! Trouvée aux 20 mètres, presque dans l'axe, la meneuse de jeu prend sa chance de loin mais c'est trop enlevé.

41e : Centre ajusté de Jakobsson depuis le côté gauche vers le second poteau où se trouve Blackstenius. Mais la buteuse se manque... La Suède a disparu des débats après le but de Mead.

39e : Stanway tente une nouvelle fois sa chance de loin mais sa demi-volée passe largement au-dessus.

37e : Double situation pour l'Angleterre ! Bronze voit son centre être capté par Lindahl.

35e : C'est le 6e but pour Beth Mead dans cet Euro, dont elle est la meilleure buteuse.

34e : BUUUUUUUUUT DES ANGLAISES ! Beth Mead ouvre le score ! Superbe ballon donné par Lucy Bronze à hauteur du premier poteau pour la n°7. Un bon contrôle suivi d'une frappe diaboliquement précise permettent à Mead d'ouvrir le score ! Superbe enchaînement !

33e : Bonne intervention défensive de l'Angleterre sur ce coup franc bien frappé par Asllani.

32e : Ellen White est sanctionnée pour son retour défensif trop musclé. Coup franc côté droit pour Asllani aux 25 mètres.

29e : Le coup de tête de Bronze ! L'ancienne joueuse de l'OL est montée plus haut que tout le monde sur ce corner botté à gauche, mais son coup de tête passe à côté.

27e : Walsh est sanctionnée pour un pied trop appuyé lors d'un duel.

26e : L'Angleterre monopolise le ballon et essaye de temporiser un peu.

24e : Le bel effort défensif anglais ! C'était encore chaud dans la surface avec un bon ballon donné dans l'axe.

23e : STANWAY ! Malgré un joli crochet-feinte à l'entrée de la surface, la canonnière ne peut que frapper à ras de terre. La gardienne suédoise capte en deux temps.

21e : White ! Bien prise au marquage, la buteuse arrive quand même à reprendre du pied gauche une offrande dans la surface. C'est un geste de pur n°9.

18e : Encore une situation dangereuse sur un second ballon, sur corner, mais la défense anglaise s'en sort encore.

16e : Attention à ce centre de Bronze ! La gardienne suédoise juge mal le ballon et le danger est dégagé en corner. White était dans le coin.

15e : La possession de balle est à l'avantage des Anglaises : 67%. Mais les occasions franches pour la Suède.

14e : Encore une tentative suédoise ! Rolfo efface Bronze avec une feinte et un dribble, puis file dans la surface avant d'allumer du gauche. C'est hors-cadre !

11e : Encore un ballon pour Blackstenius dans la surface, mais elle tergiverse trop et perd le cuir.

10e : LA BARRE MAINTENANT ! Sortie un peu ratée d'Earps sur le corner et le ballon rebondit sur la tête d'une Suédoise avant de finir sur la transversale.

9e : EARPS ENCORE ! Asllani lance Blackstenius en profondeur et la buteuse "tape" trop sa frappe qui finit quand même sur le pied de la gardienne.

8e : Coup franc aux 25 mètres pour Asllani ! Elle envoie un boulet de canon mais Earps capte le cuir.

5e : WHITE ! Trouvée au second poteau, la buteuse met son coup de tête à côté !

4e : Les Anglaises restent sur le côté gauche pour attaquer.

2e : Réaction anglaise sur le côté gauche mais ça ne donne rien.

1ère : Déjà une énorme occasion ! Après une récupération dans l'entrejeu, Jakobsson est trouvée à l'entrée de la surface et ajuste Earps du gauche. Mais la gardienne anglaise sort parfaitement et dégage le danger du pied !

1ère : C'est parti à Sheffield !

Les compositions d'équipes

Angleterre : Earps (G) - Bronze, Bright, Williamson, Daly - Stanway, Walsh - Mead, Kirby, Hemp - White

Suède : Lindahl (G) - Ilestedt, Sembrant, Eriksson, Glas - Angeldahl, Bjorn - Jakobsson, Asllani, Rolfo - Blackstenius

L'Angleterre vise une 3e finale

Après 1984 et 2009, l'équipe d'Angleterre vise une troisième finale à l'Euro. Mais cette fois à domicile, dans son Euro.

Suivez Angleterre - Suède en direct

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre page live pour suivre le direct commenté de la première demi-finale de l'Euro 2022.

L'Angleterre reçoit la Suède à 21h00 à Sheffield, une rencontre à suivre sur TF1 et MYTF1. Les Anglaises visent une finale dans leur Euro. Une finale qui se jouera à Wembley dimanche prochain.