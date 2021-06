Antoine Griezmann « J’adore jouer pour l’équipe et tout donner»

Interrogé dans le Mag par Denis Brogniart, Antoine Griezmann est revenu sur le début de compétition des Bleus. Le numéro 7 des Bleus est prêt et motivé avant d’affronter le Portugal mercredi.

Il est pour le moment le seul buteur tricolore de cet Euro 2020. Antoine Griezmann a permis aux Bleus de prendre un point précieux contre la Hongrie qui qualifie donc l’équipe de France pour les huitièmes de finale. Contre le Portugal, il sait que le match sera compliqué, mais le joueur du FC Barcelone garde confiance dans l’attaque de l’équipe de France.

« Besoin d’un but pour lancer la compétition »

Alléchante sur le papier et déjà dangereuse et en jambes sur la pelouse, l’attaque des Bleus n’a pas encore brillé lors de cet Euro 2020, à l’exception d’un but de Griezmann contre la Hongrie. Mais pour le meilleur buteur de l’Euro 2016, ce n’est qu’une question de temps « Les trois attaquants de devant on a besoin d’un but pour faire un déclic, pour lancer notre compétition. Moi j’ai eu cette chance en deuxième mi-temps [contre la Hongrie]. Mais voilà le plus important c’est d’avoir ces actions et après une va rentrer et comme je le dis souvent le robinet sera ouvert et ça va amener plusieurs buts. »

« Benzema nous fait du bien sur le terrain »

Au sujet de Karim Benzema très attendu pour son retour avec les Bleus, Antoine Griezmann ne s’inquiète pas. Pour lui le groupe est solidaire du madrilène et ne doute pas de ses capacités de buteur « On a envie qu’il marque pour qu’il se libère enfin mais il a tout notre soutien on est derrière lui. Dès qu’il va en mettre un ça va en ramener d’autres. C’est un joueur avec d’énormes qualités qui nous fait du bien sur le terrain. On essaye de le mettre dans les meilleures conditions et il a besoin de cette petite chance pour marquer et j’espère que ce sera le plus vite possible. »

« Essayer de voir où je peux aider »

Antoine Griezmann est aussi revenu sur son activité sur la pelouse et notamment son repli défensif qui pour lui ne constitue pas un défaut mais plutôt un atout « voilà je suis comme ça j’adore jouer pour l’équipe tout donner pour l’équipe essayer de voir où je peux aider pour gagner. »

Sur le dernier match de poule

Enfin au sujet de la rencontre contre le Portugal, il sait que le match sera dur contre les Champions d’Europe. « Ils vont vouloir la victoire et prendre les trois points. Nous, il va falloir répondre présent et tout donner pour gagner, pour être premier parce qu’on veut finir premier. On est devant pour le moment ça va être un beau match à jouer et on espère répondre présent. »