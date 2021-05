Aulas, Le Graët et Mbappé réagissent au retour de Benzema en Bleus

Quelles ont été les réactions à la convocation de Karim Benzema ? Voici un petit tour d'horizon.

Karim Benzema est de retour en équipe de France et la décision prise par Didier Deschamps a été saluée. Le sélectionneur de l'équipe de France a rappelé le buteur du Real Madrid à la surprise générale pour le prochain Championnat d'Europe, six années après sa dernière convocation, et fait le bonheur de beaucoup de monde.



Le premier à être heureux a évidemment été Benzema lui-même. Le Madrilène s'est dit "fier" de revenir dans le groupe France sur les réseaux sociaux. Ce retour de "KB9" a aussi été salué par Kylian Mbappé qui a posté un photo montage de Benzema et lui avec le maillot des Bleus. Mbappé a écrit "KB x KM", accompagné d'emojis flammes. La possibilité de voir les deux hommes ensemble avec le maillot de l'équipe de France fait déjà rêver.



Wissam Ben Yedder s'est aussi fait remarquer par sa réaction. Très sobre, mais visiblement heureux, l'attaquant et capitaine de l'AS Monaco a adressé un message à Benzema à base d'emojis.





"Le retour du fils prodige"





La réaction la plus attendue était évidemment celle de Noël Le Graët. Le président de la Fédération française de football (FFF) s'est réjouit du retour de l'attaquant du Real Madrid dans un communiqué publié sur le site de la FFF. "Si le retour dans le groupe de Karim Benzema a pu surprendre certains, il me réjouit. J'estime que c'est une excellente décision, compte tenu de son talent et de ses performances remarquables tous ces derniers mois", a déclaré le dirigeant. "Je suis certain qu'il sera heureux de retrouver ses partenaires et aura à cœur d'aider l'équipe de France à atteindre ses objectifs, comme il l'a toujours fait lorsqu'il a été appelé".



Le retour de Benzema en Bleus a également été salué mardi par Jean-Michel Aulas, membre du Comité exécutif de la FFF et patron de l'Olympique lyonnais, le club formateur de l'attaquant madrilène. Très actif sur Twitter, le président lyonnais a semblé le plus touché.



"Nous sommes tous fiers de toi, tu es un enfant de l’OL, de Lyon, tu n’as jamais abandonné pour devenir l’un des meilleurs joueurs du monde, à tes côtés nous décrocherons l’Europe", a-t-il écrit dans un premier temps, avant d'ajouter quelques mots en réponse à un tweet où il apparaît dans un reportage en compagnie de son ancien protégé. "Le retour du fils prodige : on est tellement fier et heureux", a twitté le dirigeant lyonnais.