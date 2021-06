Belgique - Croatie (1-0) / Lukaku buteur, Hazard de retour : les Diables sont prêts

MATCH AMICAL - La Belgique a terminé sa préparation pour l'Euro 2020 avec un succès en amical face à la Croatie (1-0), à Bruxelles. Romelu Lukaku a marqué le seul but de la rencontre.

Le match

La Belgique termine bien sa préparation pour l'Euro 2020. Quatre jours après avoir été accrochée par la Grèce (1-1), la sélection dirigée par Roberto Martinez s'est imposée sur la plus petite des marges face à la Croatie (1-0), à Bruxelles. Romelu Lukaku a marqué le seul but d'une rencontre plutôt pauvre. Le buteur de l'Inter a délivré les siens, avant la pause, avec une belle reprise d'acrobate dans la surface de réparation (38e).

Le reste de ce match n'a rien offert de croustillant. Roberto Martinez et Zlatko Dalic ont profité de la seconde période pour faire tourner leur groupe. Luka Modric n'a passé par exemple que 60 minutes sur la pelouse. Même sans disputer la rencontre en entier, le joueur du Real Madrid a été l'élément le plus en vue du côté des Vatreni. Ivan Perisic, Ante Rebic et l'entrant Josip Brekalo ont aussi été à leur avantage. Du côté de la Belgique, l'ensemble de la rencontre a été moyen. Seul Romelu Lukaku a tiré son épingle du jeu parmi les joueurs de champ.

Bonne nouvelle pour les Diables Rouges : Eden Hazard a rejoué. Attendu sur la pelouse du Roi Baudoin, le Madrilène est entré en jeu à la 82e minute à la place de Leander Dendoncker et joué dix minutes. Blessé à la mi-mai, avant la rencontre de Liga entre le Real Madrid et Villarreal (38e journée de Liga), Hazard avait repris l'entraînement il y a quelques jours seulement trois semaines après avoir contracté sa blessure. Martinez avait prévenu au sujet du meneur de jeu : il ira pas à pas avec lui. Il a tenu parole. La Belgique, elle, est prête pour l'Euro.

Les chiffres à retenir

60 - Romelu Lukaku a marqué son 60e but avec la sélection de Belgique. Il est le premier joueur de l'histoire des Diables à atteindre ce cap, vu qu'il en est le meilleur buteur.

107 - Eden Hazard a lui fêté sa 107 sélection avec l'équipe de Belgique.

90e+2 - La Croatie s'est procurée sa première occasion de la rencontre à la toute dernière minute de la rencontre. Et Thibaut Courtois est passé par-là.

Ils ont dit

Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique (propos relayés par la RTBF)

"Les points les plus positifs sont l’intensité et l’engament qu’on a vu durant les 90 minutes, jusqu’à l’arrêt de Courtois en fin de match face à une très belle équipe."

"Aujourd’hui, le but était de préparer les joueurs, on a maintenant six jours pour préparer la Russie. De Bruyne nous rejoint demain (lundi, 7 juin, ndlr). C’était super de retrouver Eden sur le terrain."

"Tout ce qu’on veut, c’est que tout le monde soit à un bon niveau. Je n’ai pas encore mon onze face à la Russie, il reste du temps. Avec cinq changements, ce n’est pas comme avant, les titulaires sont moins importants. Il est plus important d’avoir plus de joueurs prêts à jouer."