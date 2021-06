Belgique - Croatie : Lukaku, Modric, répétition générale avant l'Euro

Opposée à la Croatie, dimanche soir à Bruxelles (à 20h35 sur TMC), la sélection de Belgique dispute son dernier match amical de préparation avec pas mal de réglages à faire dans son secteur défensif.

Ou voir le match ?

La rencontre sera retransmise sur TMC. Prise d'antenne à 20h35 en compagnie de Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu. Coup d'envoi à 20h45.

Le contexte

L'Euro 2020 arrive déjà à grand pas. Pour tout le monde c'est l'heure de la dernière ligne droite dans la préparation. Que ce soit à l'entraînement ou en match amical, on peaufine les derniers détails d'une avant-compétition bien trop courte. Ce qui fait craindre l'improvisation chez les 24 participants.

Pour la Belgique, quart de finaliste de l'Euro 2016, 3e de la Coupe du monde 2018, et bien évidemment l'un des favoris au titre, c'est déjà l'heure du dernier match de préparation. Accroché dans la semaine par la Grèce au stade du Roi Baudouin (1-1), l'équipe de Roberto Martinez affronte la Croatie pour son deuxième et ultime match préparatoire à la compétition. A six jours de leur entrée en lice dans la compétition face à la Russie, à Saint-Pétersbourg, les Diables vont devoir hausser leur niveau.

Satisfait que son équipe en ait bavé face à la Grèce, Roberto Martinez a déjà prévenu l'auditoire : il ne va pas aligner une équipe-type face aux Vatreni. Le Catalan a d'ailleurs cité Eden Hazard au moment de signaler que certains allaient être moins utilisés que d'autres. Le joueur du Real Madrid, absent face à la Grèce, suite à une ultime blessure contractée avec le Real en fin de saison, va bien être "impliqué" face aux Croates mais il ne débutera pas la rencontre. Même chose pour Thibaut Courtois, Thomas Vermaelen et Jan Vertonghen eux aussi absents contre les Grecs.

Si l'on ne verra pas Eden Hazard au coup d'envoi, fort probable que l'on aperçoive son frère, Torghan, à son avantage contre la Grèce et buteur, mais surtout Jérémy Doku et Yannick Carrasco. Les deux ailiers ont marqué de gros points, notamment Carrasco en mode "Atlético", c'est-à-dire aussi précieux pour défendre que pour attaquer. Un état d'esprit qui plaît à Martinez. Doku a lui sorti une prestation dans la droite lignée de sa fin de saison avec le Stade Rennais et le sélectionneur des Diables a beaucoup aimé son apport.

Quels progrès peuvent encore faire les coéquipiers de Romelu Lukaku ? Selon Roberto Martinez, c'est l'équilibre général de l'équipe qui n'est pas encore optimum. Notamment les replacements défensifs et le placement tout court en phases défensives. L'autre point faible à travailler avec seulement 90 minutes de temps disponible c'est un autre secteur du chantier géant de la défense, les coups de pied arrêtés, la plus grosse faiblesse depuis le début du mandat de Martinez. La faiblesse qui a coûté une finale de Coupe du monde. Avec ce match amical face à la Croatie, le sélectionneur des Diables Rouges espère atteindre un cap, sans atteindre les sommets non plus. C'est prévu pour plus tard.

A savoir

Roberto Martinez a annoncé qu'Axel Witsel allait reprendre l'entraînement collectif le 11 juin prochain. Il sera absent pour le match dimanche.

Kevin de Bruyne, victime de deux fractures au visage lors de la finale de la Ligue des champions, ne sera pas là. Il rejoindra le groupe lundi, au lendemain de la rencontre. Finalement opéré au visage, "une légère intervention selon Roberto Martinez", il ne sera pas présent lors de Russie - Belgique pour le premier match de l'Euro.

Blessé au genou en fin de saison, Dejan Lovren a bien été intégré à la liste des 26 pour l'Euro, mais sa participation au match semble peu probable, tout comme sa présence face à l'Angleterre pour le début de l'Euro. La charnière Vida - Caleta-Car est attendue d'entrée.

Les chiffres à connaître

8 - Ce sera la 8e confrontation entre les deux équipes. La Croatie mène 3 succès à 2.

9 - Ivan Perisic a fêté sa 100e sélection avec la Croatie lors du match amical face à l'Arménie (1-1). Le joueur de l'Inter est le 9e joueur à rejoindre le club des centenaires de la sélection croate. Luka Modric, 137 sélections, est le joueur le plus capé. Il a récemment dépassé le record de Darijo Srna (134 sélections).

Ils ont dit

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, sur Eden Hazard

"Eden se sent mieux de jour en jour et ce sera déjà bien si nous pouvons l’impliquer dans le match. Il ne devrait pas le débuter. Il aura le temps d’être prêt pour la Russie. Le plus important est qu’il soit prêt pour performer tout au long du tournoi. C’est le genre de joueur qui a besoin d’être au top physiquement. Mais il doit aussi pouvoir prendre du plaisir dans son jeu pour jouer un grand rôle. Nous aurons trois matches de groupe pour lui permettre de grandir dans le tournoi."

Roberto Martinez, sélectionneur de la Belgique, sur le onze qu'il va aligner

"J’ai déjà mon onze de base en tête mais ce ne sera pas le même qui débutera contre la Russie. Ma seule préoccupation pour le moment, c’est de faire en sorte que tous les joueurs soient en forme et en bonne santé pour le début de l’Euro. Je ne pense pas encore à un onze type. Chaque jour, nous avons plus d’informations et nous avons le temps de voir tous les joueurs à l’œuvre."