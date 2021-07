Belgique - Italie (1-2) / Courtois : "Tu peux perdre, c’est du football"

EURO 2020 - Interrogé après l'élimination de la Belgique en quart de finale face à l'Italie (1-2), Thibaut Courtois a expliqué que la victoire s'était jouée à des détails.

Courtois : "Cela s'est joué à des détails"

"Cela s’est joué à des détails, les Italiens sont forts. Ils enchainent les matches sans perdre, c’est une équipe qui joue bien avec beaucoup de pression vers l’avant."

"Donnarumma fait un bel arrêt sur Kevin De Bruyne. Le but qu’on encaisse est dommage parce que c’est une perte de balle en essayant de sortir par le bas. Le deuxième goal vient d’une belle action d’Insigne même si on ne doit pas le laisser avancer si facilement."

Sur le discours de Martinez à la mi-temps

"Le coach a demandé d’essayer d’avoir le contrôle du match et de passer les premières lignes. C’est dommage de ne pas avoir réussi parce qu’on aurait pu leur faire mal."

"On a d’ailleurs eu quelques occasions mais on n’a pas réussi à concrétiser. Défensivement, on a souffert avec Spinazzola et Insigne qui jouaient à deux contre un face à Meunier. C’était difficile."

"C’était une longue saison pour tout le monde. Ce n’était pas facile de pratiquer le meilleur foot et d’être frais. On a joué un gros match contre le Portugal et on affronte une grande équipe ce soir. Tu peux perdre, c’est du football."

Propos de Thibaut Courtois relayés par la RTBF